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Москва

Создание фонда поддержки детей попало на видео 

Вадим Дроздов 56 минут назад
10 января Владимир Путин подписал указ о создании фонда "Круг добра" для поддержки детей с редкими заболеваниями.
"Но в конечном-то счете цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше, а это значит, что всегда во главу угла должны быть положены решения вопросов социального характера", — подчеркнул президент. Путин также заявил, что одновременно с мерами адресной соцподдержки крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. "Нужно добиться снижения безработицы, а значит, дать людям стабильный заработок", — заметил он.
Фонд будет закупать лекарства, медицинские изделия и средства реабилитации, которые не входят в перечень для инвалидов.
Общество , Видео , Владимир Путин
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