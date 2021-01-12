Медведица, не впавшая в спячку, попала на видео 

11 января в Омской области Большереченский зоопарк объявил конкурс на лучшую колыбельную песню для медведицы Сони, которая не впала в зимнюю спячку. Информация о состоянии животного появилась на сайте зоопарка еще до нового года, однако шутливый конкурс был объявлен совсем недавно.

Сотрудники зоопарка недоумевают, почему медведица до сих пор не спит — снега много, морозы давно ударили, а жир, который помогает пережить холодное время года, накоплен. Спячка в тёплой берлоге помогает животным пережить холодный и голодный период. Питательные вещества организм в это время получает из запасов жира, которые медведь накопил за лето.