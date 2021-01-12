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Дефицит тестов для диабетиков выявлен во всех регионах России 

News.ru и ещё 1 5 минут назад
Россияне столкнулись с дефицитом тестов для диабетиков
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Тестов для больных диабетом не хватает во всех регионах России. К такому выводу пришли в Совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере по данным Росздравнадзора за десять месяцев прошлого года.
Тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови не получают в полном объёме в стране ни взрослые, ни дети. Ни один регион не выполняет нормативы клинических рекомендаций в обеспечении больных диабетом первого типа диагностическими средствами, пишут «Известия» со ссылкой на данные Совета.
В прошлом году взрослые больные получили порядка 20% необходимого объёма расходников для глюкометров, дети — около 32%, хотя для контроля уровня глюкозы в крови детям требуется по восемь тест-полосок в стуки, а получали они в среднем по три. Взрослые пациенты получали менее одного теста в сутки при требуемых четырёх.
В декабре прошлого года по итогам совещания НМИЦ эндокринологии с регионами было объявлено о создании рабочей группы, которая подготовит документ по борьбе с сахарным диабетом для внесения его в госпрограмму «Развитие здравоохранения».
Абсолютное число больных сахарным диабетом в 2019 году в мире и России составляло соответственно 463 млн и 8,3 млн человек. Для России это 6,1% всего населения страны.
Если пациент с сахарным диабетом первого типа недостаточно контролирует своё заболевание, продолжительность его жизни сокращается на восемь лет. При тех же условиях диабет второго типа сокращает жизнь пациента на два года. И всё это касается людей трудоспособного возраста — от 30 до 64 лет.
К тому же пациенты с сахарным диабетом подвержены дополнительным рискам при заболевании коронавирусом. При инфицировании смертность у диабетиков от COVID-19 гораздо выше, чем у пациентов без этого заболевания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за первые шесть месяцев 2020 года смертность среди людей, страдающих сахарным диабетом, выросла на 20% из-за коронавируса. Об этом рассказали в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ.
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Общество , Минздрав РФ , Росздравнадзор , газета "Известия"
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