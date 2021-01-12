Россияне столкнулись с дефицитом тестов для диабетиков

Тестов для больных диабетом не хватает во всех регионах России. К такому выводу пришли в Совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере по данным Росздравнадзора за десять месяцев прошлого года.

Тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови не получают в полном объёме в стране ни взрослые, ни дети. Ни один регион не выполняет нормативы клинических рекомендаций в обеспечении больных диабетом первого типа диагностическими средствами, пишут «Известия» со ссылкой на данные Совета.

В прошлом году взрослые больные получили порядка 20% необходимого объёма расходников для глюкометров, дети — около 32%, хотя для контроля уровня глюкозы в крови детям требуется по восемь тест-полосок в стуки, а получали они в среднем по три. Взрослые пациенты получали менее одного теста в сутки при требуемых четырёх.

В декабре прошлого года по итогам совещания НМИЦ эндокринологии с регионами было объявлено о создании рабочей группы, которая подготовит документ по борьбе с сахарным диабетом для внесения его в госпрограмму «Развитие здравоохранения».

Абсолютное число больных сахарным диабетом в 2019 году в мире и России составляло соответственно 463 млн и 8,3 млн человек. Для России это 6,1% всего населения страны.

Если пациент с сахарным диабетом первого типа недостаточно контролирует своё заболевание, продолжительность его жизни сокращается на восемь лет. При тех же условиях диабет второго типа сокращает жизнь пациента на два года. И всё это касается людей трудоспособного возраста — от 30 до 64 лет.

К тому же пациенты с сахарным диабетом подвержены дополнительным рискам при заболевании коронавирусом. При инфицировании смертность у диабетиков от COVID-19 гораздо выше, чем у пациентов без этого заболевания.