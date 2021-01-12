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Россияне начнут контролировать работу поликлиник и больниц 

Российская Газета 22 минуты назад
Россияне начнут контролировать работу поликлиник и больниц
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В 2021 году россияне будут получать отчеты о предоставленных им услугах по медицинскому полису, сообщили "Российской газете" в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Уведомления об оказанной медицинской помощи в поликлиниках и больницах сначала начнут приходить жителям Московской и Белгородской областей, а также республики Башкортостан. Эта информация станет им доступна уже в первом квартале года, она автоматически будет поступать в личный кабинет на портале госуслуг в суперсервисе "Моё здоровье". Также ее можно будет загрузить через мобильное приложение "Моё здоровье".
Уточняется, что граждане смогут ознакомиться с самим перечнем медицинских услуг, а также их стоимостью: сколько на них выделено денег из средств фонда обязательного медицинского страхования. "Сведения будут представлены в виде таблицы, в ней также можно будет отметить те услуги, которые, по мнению граждан, оказаны не были", — говорится в сообщении пресс-службы ФФОМС.
Если будет выявлено несоответствие, человеку нужно будет сформировать электронное сообщение, которое автоматически поступит в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Оно станет поводом для проверки медорганизации. Таким образом россияне смогут самостоятельно контролировать работу поликлиник и больниц, объем и качество оказанных в них услуг.
Как пояснили в фонде, сначала проект будет опробован в трех пилотных регионах, а затем станет доступным жителям всей страны.
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Общество , "Российская газета"
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