Незаконно задержанным россиянам захотели выплачивать деньги

Россияне, которых незаконно задержали или поместили в спецучреждение по решению правоохранительных органов или суда, могут получить право на денежную компенсацию от государства. Такие поправки в Гражданский кодекс заместитель председателя Комитета по контролю и Регламенту Наталья Костенко планирует внести в Госдуму 12 января. Текст законопроекта есть в распоряжении «Парламентской газеты». ​

Кто может получить возмещение

Согласно Гражданскому кодексу, если гражданина осудили, привлекли к уголовной ответственности, заключили под стражу, арестовали за административное правонарушение или взяли с него подписку о невыезде, а потом оказалось, что это было сделано незаконно, он может подать иск о возмещении причинённого государством вреда. Компенсацию выплачивают из казны. Например, могут возместить недополученную зарплату, расходы на адвоката. ​При этом возмещение положено гражданину независимо от вины конкретных должностных лиц органов. Также человек имеет право на компенсацию морального вреда. ​

Тем не менее​ не всегда можно добиться соответствующего возмещения, если гражданина, например, не арестовали, а задержали на срок до 48 часов. Проблема в том, что в Гражданском кодексе приведён закрытый перечень оснований для выплаты компенсации, в который попали не все возможные действия госорганов, считает Наталья Костенко

Такая правовая коллизия существует давно, рассказал «Парламентской газете» директор центра мониторинга законодательства и правоприменения Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь, который принимал участие в разработке проекта закона.

«Даже до Верховного суда дошла история:​ гражданина незаконно задержали, это было установлено, но в возмещении вреда ему было отказано, потому что определения «административное задержание» в статье Гражданского кодекса нет», — заключил он. ​

Были и другие случаи. Например, в 2003 году гражданке, которую отправили на​ несколько дней в изолятор​ временного содержания, ​ не стали возмещать затраты на адвоката и моральный вред, так как формально её не заключали под стражу. А в 2017 году суд в Перми отказал гражданке в компенсации морального вреда за помещение её дочери в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. ​

При этом Конституционный суд, изучив эти случаи, принял три постановления, в которых говорится, что данные статьи Гражданского кодекса нельзя толковать настолько узко, добавил Гринь. Из решений следует, что любое задержание — это покушение на свободу гражданина. Но суды общей юрисдикции до сих пор не всегда принимают постановления Конституционного суда во внимание, поэтому без изменения законодательства не обойтись, считает эксперт. ​

Что предлагает депутат

Законопроект, который вносит Наталья Костенко, расширяет действие двух статей Гражданского кодекса — о возмещении материального и морального вреда. Если документ примут, государство должно будет компенсировать гражданину убытки, нанесённые ему в результате незаконного лишения или ограничения свободы. Это понятие предлагается трактовать максимально широко: кроме уже предусмотренных, появятся ещё два основания для выплаты компенсации — незаконное задержание в качестве подозреваемого и неправомерное административное задержание.

«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции Российской Федерации», — поясняет парламентарий необходимость такого шага. ​

Кроме этого, сами перечни оснований для компенсации вреда перестанут быть закрытыми — возмещать должны будут и​ убытки из-за любых других действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, если они​ повлекли​ незаконное лишение или ограничение свободы гражданина. Все эти случаи будут считаться законными основаниями и для компенсации морального вреда. ​

По словам Олега Гриня, все возможные случаи незаконного ограничения свободы в законе предусмотреть нельзя, а предложенная открытая формулировка позволит гражданину защитить свои интересы в​ любом не прописанном​ отдельно​ случае, к примеру, ​ если его​ неправомерно поместят в психиатрический стационар. ​

При этом эксперт считает, что злоупотреблений после принятия инициативы ждать не стоит. «Звучало опасение, что граждане завалят суды исками к государству. Но коллапса не будет, так как, чтобы предъявить иск, принятое в отношении гражданина решение должно быть предварительно признано незаконным. Например, гражданин сможет возместить убыток от государства, который был причинён ему незаконным задержанием, если будет отменён приговор суда или полицейские, которые незаконно задержали гражданина, будут привлечены за это к ответственности», — пояснил юрист.