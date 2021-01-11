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«Боюсь, что он убьет меня»: Грачева о выходе экс-супруга из тюрьмы 

Елена Прошина 1 час назад
«Боюсь, что он убьет меня»: Грачева о выходе экс-супруга из тюрьмы
Фото: личный архив Маргариты Грачевой
Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж отрубил кисти рук, в эфире программы «Судьба человека» заявила, что боится его освобождения. Женщина полагает, что экс-супруг «почувствовал вкус крови» и после выхода из тюрьмы нападет на неё снова.
Как сообщал «Рамблер», Грачева стала жертвой ревнивого мужа в декабре 2017 года. Она заявила супругу, что намерена уйти от него. В результате ревнивец вывез жену, которую заподозрил в измене, в лес, целый час над ней издевался, а потом отрубил ей кисти рук. Медикам удалось спасти левую руку женщины, на месте правой сейчас стоит протез. Впоследствии мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Известно, что, находясь в заключении, он продолжает угрожать бывшей жене.
В студии программы Грачёва заявила, что муж часто избивал её, хотя она не давала повода для ревности. Когда она сказала ему, что хочет развестись, последовала вспышка гнева и агрессии. При этом женщина верит, что ее супруг в тот момент не находился в состоянии аффекта: после того, как он отрубил ей руки, он отвез ее в больницу, а после сдался полицейским.

«Он хотел сделать так, чтобы я всю жизнь страдала, потому что жить без рук очень сложно», — отметил Маргарита.

Более того, Грачева уверена, что супруг наслаждался своей яростью. Он сам удивился уровню адреналина, который похоже пришелся ему по вкусу. Женщина опасается, что на уме у него могут быть более зловещие планы.

«Боюсь, что ему понравился вкус крови. Боюсь, что он выйдет и убьет меня», — заявила она.

Ранее стало известно, что Грачева снова вышла замуж. Её избранника зовут Максим. Мужчина уверяет, что не даст жену в обиду.
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Общество , Маргарита Грачева
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