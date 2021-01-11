СМИ назвали причину смерти матери Алексея Панина 

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Как сообщал «Рамблер», Татьяна Власова, много лет работавшая редактором в издательстве «Наука», скончалась 5 января. Однако информация о ее смерти появилась только 10 января.

По данным источника, Татьяна Власова тяжело болела COVID-19, который и стал причиной ее смерти.

На днях состоится церемония прощания, к этому времени Алексей Панин, живущий в Испании, должен прилететь в Москву, отмечает «СтарХит».