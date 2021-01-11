СМИ назвали причину смерти матери Алексея Панина 

Причиной смерти матери эпатажного актера Алексея Панина Татьяны Власовой стал коронавирус. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», Татьяна Власова, много лет работавшая редактором в издательстве «Наука», скончалась 5 января. Однако информация о ее смерти появилась только 10 января.
По данным источника, Татьяна Власова тяжело болела COVID-19, который и стал причиной ее смерти.
На днях состоится церемония прощания, к этому времени Алексей Панин, живущий в Испании, должен прилететь в Москву, отмечает «СтарХит».
Ранее смерть Татьяны Власовой журналистам подтвердила певица Лолита Милявская, которая дружит с Алексеем Паниным. Певица отметила, что актер — прекрасный сын, который всегда заботился о своей маме, и сейчас очень тяжело переживает ее уход из жизни. Сам Панин пока никак не прокомментировал смерть матери.