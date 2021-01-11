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Российских учителей обеспечат персональными планшетами 

Парламентская газета 2 часа назад
Российских учителей обеспечат персональными планшетами
Фото: РИА Новости
Министерство цифрового развития совместно с Министерством просвещения в рамках разработки стандарта «Цифровая школа» предложили обеспечить не менее 60% учителей персональными компьютерами. Проект приказа опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

«Не менее 60% учителей, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, должны быть обеспечены персональным устройством для обеспечения образовательного процесса и ведения педагогический деятельности», — говорится в документе.

В тексте поясняется, что персональным устройством может быть ноутбук или планшет, размер и вес которого позволяет учителям пользоваться им как в образовательной организации, так и за её пределами.
Планируется, что посредством персональных устройств учителям будет обеспечен доступ к используемым в школах сервисам для работы с цифровым образовательным контентом; электронным журналу, расписанию и отчетности; учету освоения дополнительных образовательных программ и проч.
Разработанный ведомствами стандарт «Цифровая школа» также подразумевает подключение образовательных организаций к беспроводному интернету, оснащение учебных кабинетов оборудованием, в том числе средствами видео-конференц-связи для применения дистанционного обучения, а также средствами видеонаблюдения для контроля за проведением государственной итоговой аттестации и безопасности обучающихся.

«Педагогический работник должен иметь возможность с персонального устройства управлять трансляцией сигнала с установленного в учебном кабинете оборудования в информационно-коммуникационную образовательную платформу для онлайн трансляции учебного занятия», — отмечается в документе.

Обучающимся, находящимся вне учебного кабинета, в свою очередь, планируется предоставить возможность подключения с персональных устройств к платформе для работы с цифровым образовательным контентом, в том для выполнения домашних заданий в режиме онлайн или дистанционного взаимодействия с педагогом.
В декабре в правительстве сообщили о планах профинансировать повышение квалификации в сфере IT для преподавателей колледжей и вузов, а также методистов с тем, чтобы научить их внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять при преподавании профильных дисциплин.
В России с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года в 14 регионах проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах. Согласно нацпроекту «Образование», в 2024 году цифровая образовательная среда будет внедрена по всей стране.
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