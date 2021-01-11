Москвичка проплыла подо льдом Байкала и установила мировой

Женщина во время заплыва была без гидрокостюма и ласт. При температуре воды плюс 0,02 градуса и воздуха — минус 22 градуса она проплыла расстояние в одном купальнике и шапочке. На это у нее ушло полторы минуты.

По словам президента клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая, предыдущий рекорд составлял 70 метров. Некрасова давно мечтала погрузиться в озеро и проплыть дистанцию. В прошлом году ей удалось преодолеть 20 метров, а в этом, после долгих тренировок, она сумела превзойти саму себя.

«Представляете, сколько нужно тренировок, чтобы расслабиться в ледяной воде! Нужно много лет работать над собой, чтобы организм не реагировал на холод. Повторять подобное неподготовленным не советуем», — заметил Бугай.

Вынырнув, спортсменка была так довольна, словно искупалась в теплом море, утверждает президент клуба закаливания. Уже в этом году она планирует обновить свой рекорд, проплыв 100 метров.