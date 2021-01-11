В магазинах Москвы обнаружили пельмени с сальмонеллами 

Более половины продуктов в московских торговых сетях не соответствуют требованиям безопасности и качества, пишет «Взгляд» со ссылкой на исследование «Внимание! Еда» Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ).

В рамках исследования в течение 2020 года были проведены независимые экспертизы для 126 наименований продуктов, купленных в торговых сетях в Москве. В 67 продуктах были обнаружены нарушения.

Были обнаружены нарушения по микробиологическим показателям, связанные с несоблюдением санитарных норм и правил при производстве и в торговых сетях: опасные сальмонеллы в пельменях, листерии в слабосоленой семге, охлажденном фарше и полуфабрикатах для приготовления бургеров. Часто встречались бактерии группы кишечных палочек, плесень и дрожжи. Также были найдены несоответствия заявленной на упаковке пищевой ценности продуктов, нарушения требований технических регламентов, ГОСТов и технических условий производства.

По словам директора ОАГБ Елены Шаройкиной, «покупка продуктов питания в торговых сетях Москвы сопряжена с риском 50/50 получить пищевое отравление или приобрести контрафакт».

Она отметила, что контролирующим органам, производителям и предприятиям розничной торговли придется проделать большую работу, чтобы свести риски для потребителей к минимуму.

Ранее «Рамблер» писал, что эксперты рекомендовали не ходить в магазин на голодный желудок, чтобы не попасться на удочки маркетологов.