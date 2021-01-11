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Россиянка выиграла в лотерею самое дорогое лекарство в мире 

Газета.Ru и ещё 1 7 часов назад
Россиянка выиграла в лотерею самое дорогое лекарство в мире
Фото: Газета.Ru
Девочка из Уфы, больная спинальной мышечной атрофией, выиграла в лотерею бесплатную дозу препарата "Золгенсма" — самого дорогого лекарства в мире. Об этом сообщает РБК.

"Мы узнали о лотерее осенью от невролога Айгуль Еникеевой, сдали анализы, собрали документы, вчера только узнали, что получим лекарство. Слов не было, плакали от счастья", — сообщила мама девочки Мария Хайруллина.

По ее словам, до выигрыша в лотерею семья самостоятельно вела сбор средств. За несколько месяцев удалось собрать более ₽10,3 млн
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Общество , Башкортостан , Санкт-Петербург , Уфа
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