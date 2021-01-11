Россиянка выиграла в лотерею самое дорогое лекарство в мире 

Девочка из Уфы, больная спинальной мышечной атрофией, выиграла в лотерею бесплатную дозу препарата "Золгенсма" — самого дорогого лекарства в мире. Об этом сообщает РБК.
"Мы узнали о лотерее осенью от невролога Айгуль Еникеевой, сдали анализы, собрали документы, вчера только узнали, что получим лекарство. Слов не было, плакали от счастья", — сообщила мама девочки Мария Хайруллина.
По ее словам, до выигрыша в лотерею семья самостоятельно вела сбор средств. За несколько месяцев удалось собрать более ₽10,3 млн