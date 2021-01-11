Шукшина анонсировала приход царя в 2024 году 

Авель, как сообщал «Рамблер», — православный монах, живший в России в XVIII-XIX веках. Согласно некоторым данным, он предсказал, что Наполеон спалит Москву, император Александр II получит прозвище Освободитель и будет убит среди бела дня, а Николай II будет признан святым.

Сегодня Шукшина рассказала, что еще одно, двойное, предсказание Авеля, содержится на иконе Рождества Богородицы, написанной во время правления Екатерины II. Первая его часть уже сбылась. Она гласила, что наследник Екатерины Павел I будет царствовать четыре года, четыре месяца и четыре дня. Согласно второй части пророчества, 21 сентября 2024 года в Россию придет царь.

Актриса высказала мнение, что подобные предсказания даруют людям смирение и уверенность, легкость и спокойствие.