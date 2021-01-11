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Когда это все закончится: заболеваемость COVID-19 вырастет через 1-2 недели 

Елена Прошина 1 час назад
Когда это все закончится: заболеваемость COVID-19 вырастет через 1-2 недели
Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что первого инфицированного британским штаммом коронавируса в России выявили в декабре 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России-1».
По словам Поповой, штамм нашли у вернувшегося из Великобритании человека. Этот человек чувствовал и чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него не было.
Глава Роспотребнадзора заверила, что ПЦР-тесты, которые проводят в России, способны выявить и новый штамм, а российские вакцины эффективны против него.
Попова добавила, что мутировавший вирус более заразен, но не опаснее старой версии.
Как писал «Рамблер», ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса на 70 процентов заразнее предыдущих. Однако ученые не считают его более смертоносным и устойчивым к вакцинам. Десятки стран мира прекратили авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения штамма, случаи заражения им выявили более чем в 40 странах.
Тем временем доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что через одну-две недели в России снова вырастет заболеваемость коронавирусом, передает «Прайм».
Вознесенский сослался на статистику ежегодной заболеваемости ОРВИ: в первые недели года она снижается, так как люди проводят время дома с семьей, но начинает расти, когда россияне возвращаются на работу и учебу.
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Комментарии
Общество , Борис Джонсон , Анна Попова , Сергей Вознесенский , РУДН , Роспотребнадзор
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