Когда это все закончится: заболеваемость COVID-19 вырастет через 1-2 недели 

По словам Поповой, штамм нашли у вернувшегося из Великобритании человека. Этот человек чувствовал и чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него не было.

Глава Роспотребнадзора заверила, что ПЦР-тесты, которые проводят в России, способны выявить и новый штамм, а российские вакцины эффективны против него.

Попова добавила, что мутировавший вирус более заразен, но не опаснее старой версии.

Как писал «Рамблер», ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса на 70 процентов заразнее предыдущих. Однако ученые не считают его более смертоносным и устойчивым к вакцинам. Десятки стран мира прекратили авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения штамма, случаи заражения им выявили более чем в 40 странах.

Вознесенский сослался на статистику ежегодной заболеваемости ОРВИ: в первые недели года она снижается, так как люди проводят время дома с семьей, но начинает расти, когда россияне возвращаются на работу и учебу.