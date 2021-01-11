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Москва

LG отзывает более четырех тысяч телевизоров в России 

Прайм 1 час назад
LG отзывает тысячи телевизоров в России
Фото: Reuters
"ЛГ Электроникс Рус" отзывает более 4 тысяч телевизоров торговой марки LG из-за возможных проблем с платами питания, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзываются 4009 телевизоров производства LG Electronics Inc., (Корея) и ООО "ЛГ Электроникс Рус" (РФ). Отзыву подлежат телевизоры марки LG моделей OLED65E6, OLED65G6, OLED77G6, произведенные в 2016 году; моделей OLED65C7, OLED65E7, OLED65G7, произведенные в 2017 году; моделей OLED77G7, OLED65W8, произведенные в 2018 году; моделей OLED77C8, OLED77W8, OLED65W9, OLED77C9, OLED77W9, произведенные в 2019 году.

"В описании дефекта продукции указано, что в некоторых моделях 2016 и 2017 годов наблюдались случаи перегрева, которые приводили к повреждениям платы питания или задней крышки, что мешало нормальной работе телевизоров", — говорится в сообщении.

По утверждению компании — производителя LG Electronics Inc., в ходе экспертизы выявлено, что при перегреве OLED-телевизоров отсутствует риск распространения пламени или огня за пределы телевизора (включая другие части телевизора), отмечает агентство. "Кроме того, по информации ООО "ЛГ Электроникс Рус", на сегодняшний день случаев перегрева указанных OLED-телевизоров в России не зафиксировано. Однако производителем было решено заменить платы питания не только на моделях телевизоров, где отмечались проблемы, но и на других моделях", — указывается в сообщении.
На указанных телевизорах заменят старые платы питания на новые. Росстандарт добавляет, что все работы будут бесплатными.
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