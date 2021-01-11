Кириенко объявил о начале Конкурса политологов 

"Организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса — АНО "Россия — страна возможностей", — сказал Кириенко журналистам. По его словам, при проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, который применяется в других проектах платформы "Россия — страна возможностей".

"Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении", — подчеркнул Кириенко.

По его словам, происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа ситуации, который должен быть при этом очень быстрым. "С другой стороны, нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать события, но нужны и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты", — добавил Кириенко.

Конкурс имеет два направления: политические эксперты (специалисты в области политического анализа и политической рекламы) и политические менеджеры (управленцы, имеющие способности и потенциал к организации политических или социальных кампаний, их отдельных направлений).

Участниками конкурса могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие профессиональный опыт. Конкурс проводится по модели "Лидеров России" и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.