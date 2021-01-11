Правительство нашло основание не делать 1 сентября выходным 

Правительство РФ отказалось поддержать законопроект о выходном дне, который должен предоставляться 1 сентября родителям и опекунам первоклассников. Об этом говорится в отзыве кабмина, размещенном в электронной базе нижней палаты парламента.

«Рамблер» писал, что ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе обязанность работодателя предоставлять 1 сентября выходной родителям или опекунам первоклассника. Отказ в этом случае будет считаться нарушением трудового законодательства.

Однако правительство в своем отзыве на законопроект напомнило, что в Трудовом кодексе уже предусмотрены варианты предоставления родителям т опекунам первоклассников выходного дня 1 сентября. Так, они могут взять выходной в счет отпуска.

Кроме того, выходной 1 сентября работник может взять «по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам», отмечается в документе.