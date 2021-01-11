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Правительство нашло основание не делать 1 сентября выходным 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Правительство нашло основание не делать 1 сентября выходным
Фото: РИА Новости
Правительство РФ отказалось поддержать законопроект о выходном дне, который должен предоставляться 1 сентября родителям и опекунам первоклассников. Об этом говорится в отзыве кабмина, размещенном в электронной базе нижней палаты парламента.
«Рамблер» писал, что ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе обязанность работодателя предоставлять 1 сентября выходной родителям или опекунам первоклассника. Отказ в этом случае будет считаться нарушением трудового законодательства.
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Однако правительство в своем отзыве на законопроект напомнило, что в Трудовом кодексе уже предусмотрены варианты предоставления родителям т опекунам первоклассников выходного дня 1 сентября. Так, они могут взять выходной в счет отпуска.
Кроме того, выходной 1 сентября работник может взять «по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам», отмечается в документе.

«На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», — подчеркивается в отзыве.

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Комментарии
Общество , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ
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