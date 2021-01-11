Соловьев назвал западные соцсети угрозой выборам в России 

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден . На прошлой неделе сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов голосования. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Несколько дней назад Twitter объявил о блокировке страницы Трампа по причине нарушения им правил социальной сети и в связи с опасениями совершения им попыток спровоцировать беспорядки.

Позже российские средства массовой информации сообщили, что Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения США с одноименной книгой писателя Джорджа Оруэлла

Сегодня Соловьев прокомментировал это «Взгляду». Он заявил, что соцсети создавали люди, претендующие на борьбу за полную свободу, однако очень быстро они превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись.

«Когда смотришь на то, что сейчас вытворяют соцсети, с удивлением понимаешь, что последней по-настоящему свободной площадкой оказывается предоставляемое государством телевидение. Здесь хотя бы действуют законы, а не произвол владельцев», — считает он.

Журналист задался вопрос, почему в России до сих пор нет собственного независимого софта. По его словам, если тот не появится, в ходе выборов в Госдуму западные соцсети могут атаковать тех, кто не поддерживает американское видение.