Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Умерла ректор «Станкина» Елена Катаева 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Умерла ректор «Станкина» Елена Катаева
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На 65-м году жизни скончалась ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева, об этом сообщили в Минобрнауки.

«Ушла из жизни ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Причины смерти ректора не уточняются.
Глава ведомства Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким ректора и коллективу вуза.

«Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам. Она всегда хранила верность своим убеждениям и занимала твердую позицию по ключевым вопросам. Человек огромной духовной силы и внутреннего достоинства — такой Елена Катаева навсегда останется в памяти ее родных и близких, коллег и друзей», — отметил министр.

Катаева родилась в 1956 году в Ленинграде. Она закончила физико-механический факультет Ленинградского Политехнического института имени Калинина. Работала помощником председателя Ленсовета, а позднее и мэра Петербурга.
В 2015-2017 годах занимала должность советника Роскосмоса. В 2017 году была назначена и.о. ректора «Станкин».
Катаеву награждали Орденом Почета, почетной грамотой председателя правительства России.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о состоянии лечащегося от COVID Грачевского Стало известно о состоянии лечащегося от COVID Грачевского Памятнику нововоронежской Аленке нашли замену Памятнику нововоронежской Аленке нашли замену Минздрав разрешил исследование препарата «Спутник Лайт» от коронавируса Минздрав разрешил исследование препарата «Спутник Лайт» от коронавируса
Комментарии
Общество , Елена Катаева , Валерий Фальков , Роскосмос , Правительство РФ , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
01:28
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
Происшествия
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
03:39
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
Шоу-бизнес Общество
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
00:40
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
Происшествия
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
00:44
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
Армия Войска
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
00:24
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение