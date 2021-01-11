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В Грозном началось строительство мечети имени Рамзана Кадырова 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В Грозном построят мечеть имени Рамзана Кадырова
Фото: grozny-inform.ru
В Грозном состоялось заложение капсулы под строительство новой мечети, которую жители Чечни хотят назвать в честь главы республики Рамзана Кадырова. Об этом информирует Grozny-inform.
Также чеченцы предлагали дать новому строению название в честь основателя ислама Мухаммеда.
Рассчитанная на 2 тысячи прихожан мечеть будет располагаться в поселке Олимпийский.

«Особенно радует то, что наши просьбы наконец-то услышаны и мечеть будет названа именем Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова», — отметили жители Ахматовского района столицы.

На мероприятии по закладке капсулы под строительство мечети пришли муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, советник чеченского лидера, депутат Госдумы Адам Делимханов, представители духовенства и общественные деятели.
Старт строительным работам дал внук первого президента республики А. А. Кадырова — Адам Кадыров.
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Общество , Адам Кадыров , Рамзан Кадыров , Адам Делимханов , Госдума , Грозный , Чеченская Республика
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