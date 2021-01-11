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Правительство не поддержало проект о выходном 1 сентября для родителей 

РИА Новости 51 минуту назад
Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагается предоставлять родителям и опекунам первоклассников выходной день на 1 сентября, следует из официального отзыва кабмина, размещенного в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ, был внесен в конце августа 2020 года. Документом предлагается закрепить в ТК обязанность работодателя предоставлять по письменному заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, продолжительностью один день 1 сентября. Также им может быть предоставлен отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.
Как отмечается в отзыве кабмина на проект, "действующими нормами Кодекса предусмотрены различные возможности предоставления родителям первоклассников выходного дня 1 сентября". Так, ежегодный оплачиваемый отпуск работника может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем, при этом одна из его частей должна быть не менее 14 календарных дней.
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"Так как Кодекс не содержит ограничений по количеству частей, на которое допускается деление отпуска, оставшиеся дни отпуска могут быть разделены на любое количество частей, в том числе возможно предоставление дня отпуска 1 сентября", — говорится в отзыве кабмина.

Кроме того, отпуск на 1 сентября работник может взять "по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам".
"На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", — отмечается в тексте отзыва.
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Общество , Видео , ЛДПР , Правительство РФ
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