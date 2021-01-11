Чубайс улетел в Африку

Анатолий Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой спустя месяц после назначения на новую должность отправился в Африку.
Специальный представитель Президента по связям с международными организациями и бывший председатель правления АО «Роснано» проводит свой отпуск в Танзании. Видео публикует Telegram-канал URA.RU.
Напомним, третьего декабря Чубайс объявил о своем уходе из «Роснано». Он возглавлял корпорацию на протяжении 12 лет. На его место был назначен Сергей Куликов. Сам же экс-руководитель компании указом президента был назначен на новую должность — он стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.