Чубайс улетел в Африку

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Москва

Опубликовано видео отдыха Чубайса в Африке 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Анатолий Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой спустя месяц после назначения на новую должность отправился в Африку.
Специальный представитель Президента по связям с международными организациями и бывший председатель правления АО «Роснано» проводит свой отпуск в Танзании. Видео публикует Telegram-канал URA.RU.
Напомним, третьего декабря Чубайс объявил о своем уходе из «Роснано». Он возглавлял корпорацию на протяжении 12 лет. На его место был назначен Сергей Куликов. Сам же экс-руководитель компании указом президента был назначен на новую должность — он стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Общество , Видео , Политика , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Авдотья Смирнова , Роснано , РИА Ura.ru
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