В Челябинской области сняты ограничения на работу общепита 

«При этом продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Речь идёт о дискотеках, музыкальных представлениях и танцевальных программах», — уточнили в пресс-службе.