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В Челябинской области сняты ограничения на работу общепита 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
В Челябинской области сняты ограничения на работу общепита
Фото: Pixabay
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал продлевать запрет на работу ресторанов в ночное время с 23:00 до 06:00.
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.
С 11 января рестораны возобновят работу в прежнем режиме.

«При этом продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Речь идёт о дискотеках, музыкальных представлениях и танцевальных программах», — уточнили в пресс-службе.

Этот запрет действовал с 1 декабря по 10 января.
Ранее сообщалось, что в Петербурге смягчают ограничения на работу общепита.
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Общество , Алексей Текслер , Челябинск , Челябинская Область
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