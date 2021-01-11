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В Железноводске собрали панно благодарности российским докторам 

ТАСС 1 час назад
В Железноводске собрали панно благодарности российским докторам
Фото: РИА Новости
Панно благодарности российским докторам площадью 45 кв. м собрали в Железноводске Ставропольского края из записок туристов и местных жителей. Его разместили на здании городской администрации, сообщил в понедельник ТАСС глава города Евгений Моисеев.
В Железноводске 1 декабря 2020 года стартовала акция благодарности российским докторам. Каждый желающий мог прийти в штабы акции и написать слова благодарности врачам России. Затем все записки с благодарностями объединили в панно, в центре которого портрет доктора, сформированный из тысяч записок.

"В Железноводске представили панно благодарности российским докторам. Полотно площадью 45 кв. м разместили на здании городской мэрии", — сказал Моисеев.

По его словам, образ медика собралли из 4 286 записок от благодарных россиян из 38 регионов страны. На панно можно увидеть Санкт-Петербург, Ростов, Саратов, Москву, Тюмень. "Люди благодарят терапевтов, фельдшеров, медсестер, санитарок, акушеров, стоматологов, кардиологов. Каждому из нас есть за что поблагодарить врачей, которые на передовой спасают жизни", — сказал глава Железноводска.
Мэр добавил, что 11 января — День освобождения Железноводска от фашизма не случайно был выбран для презентации панно благодарности докторам. "В страшные дни Великой Отечественной войны Железноводск был городом-госпиталем, и наши военные врачи, день и ночь трудясь в эвакогоспиталях, спасли более 40 тыс. воинов-освободителей", — добавил Моисеев.
Ранее сообщалось, что 24 июня в Железноводске прошел первый в России Марш врачей. Медики региона торжественно проследовали по главной улице курорта и возложили цветы к Вечному огню.
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Комментарии
Общество , Евгений Моисеев , ИТАР-ТАСС , Железноводск , Москва , Пятигорск , Санкт-Петербург , Саратов , Саратовская Область , Ставропольский Край , Тюменская Область , Тюмень
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