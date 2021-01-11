Жителей Владивостока оставили без отопления при -11°C

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Во Владивостоке около 70 жилых домов и несколько административных зданий остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МУПВ "Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей".

"Бригада ВПЭС занимается восстановлением прорыва теплотрассы", — говорится в сообщении.

Без отопления и горячей воды остались жители около 70 домов на улицах 3-я Строительная, Борисенко, Сахалинская, Космонавтов, Монтажная, Беляева.

Также отключены четыре административных здания на улице Борисенко. В настоящий момент температура воздуха в городе составляет -11°C.