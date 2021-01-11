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Москва

Площадь городов в России за 10 лет выросла более чем на 400 тыс. га 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Площадь городов в России за 10 лет выросла более чем на 400 тыс. га
Фото: РИА Новости
Площадь городов в России за 10 лет увеличилась на 5%, или более чем на 400 тыс. га, до 8 млн 412 га. Тем не менее она составляет менее 1% от всего земельного фонда страны, сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"На 1 января 2020 года площадь городских населенных пунктов в России составляла 8,412 млн га, а на начало 2010 года — 8 млн га", — сказали в пресс-службе.

Причем более трети в структуре роста городов занимает Москва, так как в 2012 году ее площадь увеличилась на 147 тыс. га за счет присоединения новых территорий. Кроме того, площадь российских городов увеличилась в результате работ по уточнению границ населенных пунктов, а также по инвентаризации земель, пояснили в Росреестре. Тем не менее, по данным ведомства, города в настоящее время занимают всего 0,5% от всего земельного фонда России (1,7 млрд га).
Согласно информации Росреестра, площадь земель в собственности у физических лиц в границах городов за 10 лет увеличилась приблизительно на 50% (с 624,8 тыс. га до 946,3 тыс. га), а в собственности у юридических лиц — на 74% (с 247,8 тыс. га до 432,5 тыс. га).
Площадь земель в государственной и муниципальной собственности за это время незначительно сократилась (менее чем на 1%) — с 7,09 млн га до 7,03 млн га. Однако, если в начале 2010 года в собственности государства и муниципалитетов находилось 89% городских и поселковых земель, то к началу 2020 года эта цифра сократилась до 83,6%.
Расчеты основаны на ежегодных государственных докладах о состоянии и использовании земель в России (итоги 2020 года будут подводиться в конце 2021-го). К городским населенным пунктам в докладах отнесены города и поселки.
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Общество , Росреестр , ИТАР-ТАСС , Москва
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