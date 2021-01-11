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Москва

Раскрыты сценарии распространения коронавируса в России после Нового года 

Lenta.ru 54 минуты назад
Назван срок спада динамики коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Динамика заболеваемости коронавирусом в России может пойти на спад к весне. Однако это напрямую зависит от того, насколько ответственно вели себя люди в новогодние праздники. Сценарии распространения инфекции в беседе с РИА Новости раскрыла завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.

«Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Все-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России», — отметила эксперт, добавив, что именно из-за туристов может возрасти заболеваемость в регионах, куда они ездят отдыхать, а также в их домашних регионах по возвращении.

Егорова напомнила, что на данный момент количество установленных в день случаев заражения колеблется от 20 до 25 тысяч. Это значит, что в месяц заболевает 600-750 тысяч россиян.

«К весне можно ожидать и снижение заболеваемости из-за активной вакцинации населения. Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения», — подчеркнула специалист.

По словам научного сотрудника, до угасания эпидемии с вирусом столкнется большая часть населения планеты, ведь для выработки общественного иммунитета должны переболеть не менее 60 процентов населения. Для этого потребуется год-два, считает Егорова. Она также напомнила, что меры предосторожности следует соблюдать хотя бы из уважения к окружающим.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что эпидемия коронавируса в России пойдет на спад к весне. По его словам, Россия вышла на плато по самому высокому уровню заражаемости, с которого начнет выходить в конце февраля-начале марта.
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Общество , Владимир Болибок , Елена Егорова , РИА Новости
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