Назван срок спада динамики коронавируса в России

Динамика заболеваемости коронавирусом в России может пойти на спад к весне. Однако это напрямую зависит от того, насколько ответственно вели себя люди в новогодние праздники. Сценарии распространения инфекции в беседе с РИА Новости раскрыла завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова

«Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Все-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России», — отметила эксперт, добавив, что именно из-за туристов может возрасти заболеваемость в регионах, куда они ездят отдыхать, а также в их домашних регионах по возвращении.

Егорова напомнила, что на данный момент количество установленных в день случаев заражения колеблется от 20 до 25 тысяч. Это значит, что в месяц заболевает 600-750 тысяч россиян.

«К весне можно ожидать и снижение заболеваемости из-за активной вакцинации населения. Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения», — подчеркнула специалист.

По словам научного сотрудника, до угасания эпидемии с вирусом столкнется большая часть населения планеты, ведь для выработки общественного иммунитета должны переболеть не менее 60 процентов населения. Для этого потребуется год-два, считает Егорова. Она также напомнила, что меры предосторожности следует соблюдать хотя бы из уважения к окружающим.