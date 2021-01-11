Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
7 января сообщили, что на следующей неделе в Москве ожидаются аномальные морозы. Температура может опуститься до -27 °С ночью и до -17 °С днём, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 11 января, в столице ожидается температура -20…-15 °С, а днём -17…-12 °С. В ночь на вторник, 12 января, прогнозируется -27…-20 °С, а днём ожидается -17…-15 °С.
значительное похолодание в столице начнётся с вечера воскресенья, 10 января.
Это будет самая низкая температура в Москве за последние 3 года.
Общество , Видео , Евгений Тишковец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
03:27
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
Армия
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
00:51
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины под Норильском на видео
02:07
Последствия схода лавины под Норильском на видео
Происшествия
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
02:30
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
Общество
Опубликовано видео взрыва газопровода в Украине
00:59
Опубликовано видео взрыва газопровода в Украине
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Тюмени
01:08
Видео с места пожара в доме престарелых в Тюмени
Происшествия
Появилось видео с места смертельной бойни в Чикаго
00:55
Появилось видео с места смертельной бойни в Чикаго
Происшествия
Ракета пробила окна квартиры и попала на видео
02:39
Ракета пробила окна квартиры и попала на видео
Происшествия
Видео с места крушения самолёта в Индонезии
01:24
Видео с места крушения самолёта в Индонезии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение