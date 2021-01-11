Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео 

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7 января сообщили, что на следующей неделе в Москве ожидаются аномальные морозы. Температура может опуститься до -27 °С ночью и до -17 °С днём, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 11 января, в столице ожидается температура -20…-15 °С, а днём -17…-12 °С. В ночь на вторник, 12 января, прогнозируется -27…-20 °С, а днём ожидается -17…-15 °С.

значительное похолодание в столице начнётся с вечера воскресенья, 10 января.

Это будет самая низкая температура в Москве за последние 3 года.