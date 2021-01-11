Чиновница решила закрыть «нерентабельный» стационар

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина на встрече с жителями поселка Харагун назвала больницу нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара, сообщил Telegram -канал Life Shot.

Так, российская чиновница спросила, почему в Харагуне нет гипермаркета, и ответила, что это нерентабельно. Затем она решила поговорить о рентабельности медиков и заявила об идее закрыть ночной стационар.

«Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю», — сказала она.

Как пишет РИА Новости , после своего заявления Шангина извинилась за фразу про «поесть и поспать в больнице». Она отметила, что перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг.

В региональном Минздраве отметили, что высказывание министра о рентабельности медицины появилось как объяснение того, что в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной. Также указывается, что «рентабельность в медицине — это в первую очередь, компетенции врачей».