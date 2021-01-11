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Москва

Российская чиновница назвала больницу нерентабельной и решила закрыть стационар 

Lenta.ru 21 минуту назад
Чиновница решила закрыть «нерентабельный» стационар
Фото: Кадр: Life Shot
Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина на встрече с жителями поселка Харагун назвала больницу нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара, сообщил Telegram-канал Life Shot.
Так, российская чиновница спросила, почему в Харагуне нет гипермаркета, и ответила, что это нерентабельно. Затем она решила поговорить о рентабельности медиков и заявила об идее закрыть ночной стационар.

«Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю», — сказала она.

Как пишет РИА Новости, после своего заявления Шангина извинилась за фразу про «поесть и поспать в больнице». Она отметила, что перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг.
В региональном Минздраве отметили, что высказывание министра о рентабельности медицины появилось как объяснение того, что в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной. Также указывается, что «рентабельность в медицине — это в первую очередь, компетенции врачей».
В апреле прошлого года заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса. По мнению чиновницы, изготовить бахилы самостоятельно совсем не сложно — «две тряпочки сшить». В заключение своей речи чиновница пристыдила врачей центральной районной больницы Усть-Лабинска за то, что им привезли защитные костюмы сотрудники стоматологии.
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Общество , Минздрав РФ , РИА Новости , Забайкальский Край
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