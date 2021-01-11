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Глава Минздрава Забайкалья извинилась за «поесть и поспать в больнице» 

News.ru и ещё 2 20 минут назад
Чиновница объяснила слова про «поесть и поспать» в больнице
Фото: Официальный портал Забайкальского края/75.ru
Глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина провела встречу с жителями посёлка Харагун и извинилась перед ними за фразу про «поесть и поспать в больнице», произнесённую ранее.
На распространённом ранее в Telegram видео глава Минздрава резко высказывается о рентабельности больницы в посёлке Харагун и заявляет о закрытии ночного стационара. На видео она задавала вопросы и отвечала на них сама. Так, спросив, почему в Харагуне нет супермаркета, она сама же ответила, что это нерентабельно. Затем она говорит о рентабельности медиков. Затем происходит спор о закрытии ночного стационара, и Шангина произносит фразу «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю», напоминает РИА Новости.

Прошу простить меня за резкое высказывание, за «поесть и поспать в больнице». Перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг. Мы расширили число коек до 15 (было 8). Приобретается шестиканальный электрокардиограф, стоматологическая установка, — заявила она.

По её словам, в планах — выделение специального транспорта для перевозки медикаментов и биоматериала. Шангина отметила, что участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус.
Пресс-служба Минздрава Забайкалья отметила, что высказывание министра имело целью показать, почему в участковой больнице не может быть отделения реанимации и операционной. В то же время ведомство отмечает, что рентабельность — это в первую очередь квалификация врачей. В Минздраве заявляют, что больницу переведут на режим врачебной амбулатории, однако это не повлияет на качество услуг.
Как сообщал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина в ходе встречи с жителями села Харагун сказала им, что содержать круглосуточный стационар нерентабельно — больница, как и супермаркет, сама себя не окупит.
Перед этим горожане пожаловались на отсутствие в населённом пункте круглосуточного медучреждения.
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Общество , Минздрав РФ , РИА Новости , Забайкальский Край
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