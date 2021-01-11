МФЦ начнут выдавать биометрические загранпаспорта 

Россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду в центрах госуслуг в течение 2021 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития Алексея Херсонцева

Он рассказал, что оплата госпошлин с помощью QR-кода сегодня доступна в рамках экспериментального проекта только в Липецкой области. В рамках данного пилотного проекта граждане, приходя в центр "Мои документы", получают квитанцию с QR-кодом для оплаты.

Далее с помощью мобильного приложения "Госуслуги" QR-код нужно отсканировать и внести данные банковской карты для списания средств. В 2021 году проект планируется распространить на всю Россию.

Выдача биометрических загранпаспортов должна была стартовать в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть на 2021 год, отметил Херсонцев.

Он уточнил, что в этом году планируется отладить механизм, чтобы масштабировать выдачу загранпаспортов нового типа на всю страну.