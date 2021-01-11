Музеи и зоопарк в Петербурге возобновят работу 11 января

Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградский зоопарк в понедельник возобновляют работу после 12-дневного перерыва из-за ограничений, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Также прекращают действие запреты на доступ посетителей на выставки, концерты, и на перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Постановление о введении дополнительных ограничений на фоне роста заболеваемости коронавирусом губернатор Александр Беглов подписал 2 декабря. Они касались в том числе работы театров, заведений общепита и других организаций. Но 30 декабря на фоне улучшения эпидемиологической ситуации власти города объявили о смягчении ограничительных мер. Так, театры, которые должны были возобновить работу 11 января, смогли вновь открыть двери для зрителей уже с 7 января (при сохранении требования 25% от общей заполняемости), а ресторанам и кафе с 4 января разрешено работать с 6 до 23 часов (ранее предполагался запрет на прием посетителей после 19 часов с 4 по 10 января).

Аналогичный режим установлен для предприятий общественного питания в торговых центрах при соблюдении двух условий: если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров. При этом ранее введенный временный запрет на работу фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания (за исключением тех, ограничения на деятельность которых снимаются с 4 января) продолжает действовать. Ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

Ограничения при проведении массовых мероприятий

С 11 января прекращает действие запрет на проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. При этом требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек сохраняются. Так, максимально допустимое количество посетителей определяется исполнительными органами государственной власти Санкт Петербурга , исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения. При этом организаторы мероприятий и законные владельцы помещений должны обеспечивать соблюдение всех требований, ограничений и условий проведения таких мероприятий.

Вместе с тем, по 31 января ограничен доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, а с 11 по 31 января — также на мероприятия, проводимые иными организациями исполнительских искусств.

Заполняемость залов на 25% и самоизоляция для некоторых категорий лиц Все остальные ранее установленные ограничения продлеваются по 31 января. Среди них — запрет посещения аквапарков и океанариумов, 25% от общей заполняемости концертных залов, театров и кинотеатров, запрет на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования, которые реализуют эти программы.

Театрам, иным организациям исполнительских искусств, а также музеям ранее было рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 276 035 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 166 416 человек, умерли 8 378. За последние сутки в городе зафиксировано 3 010 случаев заражения.