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ВОЗ проведет консультации по экстренному использованию «Спутника V» 

РИА Новости 8 минут назад
ВОЗ проведет консультации по экстренному использованию «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах вакцины "Спутник V" пройдут в двадцатых числах января, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию вакцины в иностранных государствах, а также открывает возможности к поставкам вакцины в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе, по линии ВОЗ и ЮНЕСКО.
Лучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.

"Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины "Спутник V" на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января", — сказал Глаголев в эфире канала "Россия 1".

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Общество , Сергей Глаголев , Алексей Кузнецов , ООН , ВОЗ , ЮНЕСКО , РИА Новости
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