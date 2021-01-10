ВОЗ проведет консультации по экстренному использованию «Спутника V» 

"Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины "Спутник V" на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января", — сказал Глаголев в эфире канала "Россия 1".