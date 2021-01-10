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Москва

Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» вступил в перепалку с полицией 

РИА Новости 23 минуты назад
Владелец кафе «от Сталина» вступил в перепалку с полицией
Фото: © АГН "Москва" / Мобильный репортер
Хозяин московского заведения общепита, названного в честь Иосифа Сталина, рассказал в эфире BFM о конфликте с сотрудниками полиции.

"Меня пытались заставить демонтировать все вывески, все надписи. Я отказался это делать", — сказал он.

Предприниматель заявил, что сотрудники правоохранительных органов якобы пообещали сделать все возможное, чтобы шаурмичная перестала работать.
В Москве появилась «сталинская» шаурма
Владелец точки отметил, что сейчас закрыл заведение, но планирует возобновить его работу, как только найдет нового повара. Предыдущий работник, по его словам, уволился из-за внимания СМИ.
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" подчеркнул, что дальнейшую судьбу точки должны решать жители района.

"Мне кажется, решение о закрытии должна принимать общественность, жители должны решать. Тема непростая, потому что Сталин — фигура непростая. Эту тему не надо будить. На мой взгляд, как маркетинговый ход это использовать неприлично", — сказал Фадеев.

Кафе под названием Stalin Doner проработало один день. Его оформили портретами Сталина и тематическими надписями, а раздатчики были одеты в форму сотрудников НКВД.
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Общество , Валерий Фадеев , Совет по правам человека , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , Business FM
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