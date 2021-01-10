Владелец кафе «от Сталина» вступил в перепалку с полицией

Хозяин московского заведения общепита, названного в честь Иосифа Сталина, рассказал в эфире BFM о конфликте с сотрудниками полиции.

"Меня пытались заставить демонтировать все вывески, все надписи. Я отказался это делать", — сказал он.

Предприниматель заявил, что сотрудники правоохранительных органов якобы пообещали сделать все возможное, чтобы шаурмичная перестала работать.

Владелец точки отметил, что сейчас закрыл заведение, но планирует возобновить его работу, как только найдет нового повара. Предыдущий работник, по его словам, уволился из-за внимания СМИ.

"Мне кажется, решение о закрытии должна принимать общественность, жители должны решать. Тема непростая, потому что Сталин — фигура непростая. Эту тему не надо будить. На мой взгляд, как маркетинговый ход это использовать неприлично", — сказал Фадеев.

Кафе под названием Stalin Doner проработало один день. Его оформили портретами Сталина и тематическими надписями, а раздатчики были одеты в форму сотрудников НКВД.