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Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега
Фото: РИА Новости
Власти Энгельсского района Саратовской области привлекли к уборке снега в Парке покорителей космоса педагогов, при повторении подобного случая главе района Алексею Стрельникову грозит отстранение от должности, заявил губернатор Валерий Радаев.

"Мне стало известно, что администрацией Энгельсского района к расчистке от снега Парка покорителей космоса были привлечены сотрудники организаций, среди которых два работника образовательного учреждения. Главу района Стрельникова предупреждаю — при повторении подобного случая буду ставить вопрос об отстранении от должности. Ошибки повторять нельзя", — написал Радаев в воскресенье на своей странице в Instagram.

Глава региона добавил, что уборкой территории "должны заниматься профильные службы, специалисты которых за это получают заработную плату"
Депутат Госдумы, глава саратовского реготделения "Единой России" Николай Панков заявил, что Стрельников будет привлечен к ответственности по партийной линии.

"В Энгельсе… провал. Сейчас, скорее всего, не в снеге дело. А в управлении районом. Зачем главе давать команду и работников соцсферы использовать на очистке снега? Конечно, разберем этот случай. Думаю, партийное взыскание партийцу Стрельникову поможет принимать правильные решения в пользу людей", — написал Панков в своем Telegram-канале.

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Общество , Валерий Радаев , Алексей Стрельников , Единая Россия , Госдума , Саратов , Саратовская Область
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