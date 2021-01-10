Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега 

"Мне стало известно, что администрацией Энгельсского района к расчистке от снега Парка покорителей космоса были привлечены сотрудники организаций, среди которых два работника образовательного учреждения. Главу района Стрельникова предупреждаю — при повторении подобного случая буду ставить вопрос об отстранении от должности. Ошибки повторять нельзя", — написал Радаев в воскресенье на своей странице в Instagram.
"В Энгельсе… провал. Сейчас, скорее всего, не в снеге дело. А в управлении районом. Зачем главе давать команду и работников соцсферы использовать на очистке снега? Конечно, разберем этот случай. Думаю, партийное взыскание партийцу Стрельникову поможет принимать правильные решения в пользу людей", — написал Панков в своем Telegram-канале.