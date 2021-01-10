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В Петербурге школы будут работать в очном режиме после каникул 

РИА Новости и ещё 2 15 минут назад
В Петербурге школы будут работать в очном режиме
Фото: РИА Новости
Школы Петербурга после окончания зимних каникул с понедельника возобновляют работу в обычном очном режиме, при этом у родителей сохраняется возможность выбрать и смешанный формат обучения, сообщает городской комитет по образованию.

"Десятого января заканчиваются зимние каникулы. С понедельника школы возобновляют работу в очном режиме. Большинство петербургских школьников вновь сядут за парты, однако при этом до конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения", — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечают городские власти, если родители опасаются за здоровье членов семьи, они могут оставить ребенка учиться дома. При этом он сохраняет место в школе, которая выставляет итоговые отметки по результатам аттестации.

"Ученик, оставшийся дома, сможет не только самостоятельно изучать учебники и выполнять задания, размещенные в электронном дневнике или присланные по электронной почте, но и смотреть онлайн-уроки по основным предметам, которые будут вести петербургские педагоги", — информирует комитет по образованию.

Ранее в конце декабря вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, которая курирует сферу образования, сообщила, что Петербург "сделал все возможное", чтобы сохранить очный формат обучения в учебном году 2020-2021. Она назвала это "огромной заслугой" городского педагогического сообщества.
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Общество , Ирина Потехина , Москва , Санкт-Петербург
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