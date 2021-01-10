В Петербурге школы будут работать в очном режиме

"Десятого января заканчиваются зимние каникулы. С понедельника школы возобновляют работу в очном режиме. Большинство петербургских школьников вновь сядут за парты, однако при этом до конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения", — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".