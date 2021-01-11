Малышева назвала способ защиты от коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России в 2021 году будет лучше, чем в 2020-м, так как всё большее число граждан будет внимательнее относиться к своему здоровью. COVID-19 наиболее тяжело переносят люди, страдающие диабетом и ожирением, заявила врач и телеведущая Елена Малышева , призвав россиян худеть.

В своём блоге в Instagram Малышева дала прогноз по развитию ситуации с распространением коронавируса в России.

Будет ли 2021 год лучше 2020-го? Это мой врачебный прогноз. 2020 год показал, что именно ОТ НАС САМИХ зависит, заболеем мы или нет и насколько тяжело мы заболеем. В самой тяжёлой форме коронавирус протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом, — заметила Малышева.

Она также заявила, что оба этих заболевания, как и многое другое, люди могут контролировать сами, а значит, «ваша судьба в ваши руках».

Похудейте и контролируйте ваш сахар в крови. И сoronavirus вам не страшен, — написала Малышева.

Как сообщал NEWS.ru ранее, врач и телеведущая Елена Малышева ответила на часто встречающиеся вопросы про российскую вакцину «Спутник V». По её мнению, препарат отечественного производства является «достойным вариантом».