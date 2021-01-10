Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса 

Центр имени Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса, заявил директор центра Александр Гинцбург . Об этом пишет РИА «Новости».

«Нам никто штаммов не передавал. У нас их нет, поэтому пока проверять нечего», — сказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что в России в конце 2020 года выявили заражение британским штаммом.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.