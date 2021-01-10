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Москва

Вассерман объяснил, почему Трампу пригодится недвижимость в Ростовской области 

Украина.ру 4 часа назад
Президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме за преступления, которые не совершал, заявил политолог и эрудит Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру Напомним, 6 января сторонники Трампа захватили Капитолий, в котором американские парламентарии собрались для утверждения Джо Байдена в качестве президента страны.

«Не исключаю, что Трампа действительно посадят. Конечно, он никоим образом не отвечает за происходившее в Капитолии в чисто юридическом плане. Но если судебная система уже отказалась действовать, то дальше возможно все. Так что на месте Трампа я бы срочно прикупил себе дачу в Ростовской области», — сказал эксперт.

Напомним, президент Украины Виктор Янукович после госпереворота на Украине сбежал в Россию и нашел пристанище в Ростовской области.
Вассерман заявил о существовании сценария пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявлял, что у него «украли выборы», и пытался оспорить итоги президентской гонки в судах.
Однако ни один из исков, поданных командой Трампа, не был принят к рассмотрению.
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Общество , Видео , Анатолий Вассерман , Виктор Янукович , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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