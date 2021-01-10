«Не исключаю, что Трампа действительно посадят. Конечно, он никоим образом не отвечает за происходившее в Капитолии в чисто юридическом плане. Но если судебная система уже отказалась действовать, то дальше возможно все. Так что на месте Трампа я бы срочно прикупил себе дачу в Ростовской области», — сказал эксперт.