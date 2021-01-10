Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Российская журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко 

Lenta.ru 1 час назад
Ведущая «России-1» взяла интервью у сына Лукашенко
Фото: Instagram
Российская журналистка Наиля Аскер-Заде на своей странице в социальной сети Instagram поделилась впечатлениями от общения с 16-летним сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаем.
Ведущая телеканала «Россия-1» взяла небольшое интервью у Николая Лукашенко во время работы в Минске в перерывах между съемками с его отцом. Она призналась, что он произвел на нее впечатление приятного, неизбалованного и думающего человека.

«Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума», — отметила Аскер-Заде.

Ранее сообщалось, что внешность Николая Лукашенко привлекла внимание российских девушек, когда он посетил парад Победы в Москве вместе с отцом в 2020 году. Так, в Twitter женщины массово посвящали посты красоте сына белорусского лидера.

«Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый…», «Коля Лукашенко похож на принца Уильяма в том же возрасте», «У меня сердечко екнуло, как увидела», — высказались они.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
Последние новости
В России установлена новая величина прожиточного минимума В России установлена новая величина прожиточного минимума Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение В России за сутки выявили 23 309 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 23 309 случаев заражения коронавирусом
Комментарии 3
Общество , Сын Лукашенко , Николай Лукашенко , Александр Лукашенко , принц Уильям , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение