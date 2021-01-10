Патриарх призвал отцов активнее участвовать в воспитании детей 

"Огромная ответственность в семье ложится на отцов, особенно если в семье есть мальчики. И если отец самоустраняется от воспитания, то он предает свое призвание, отказывается от самого главного. Какими бы заботами не был обременен отец, будь то государственные заботы, производственные заботы, научные заботы, да и все другие — никогда нельзя ставить на периферию своего внимания воспитание детей. Потому что в детях отображается сам родитель или сама родительница", — сказал он в воскресенье.