Лия Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации

Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в связи с ухудшением самочувствия. У 82-летней звезды «Служебного романа» якобы был диагностирован коронавирус.

Журналистам издания «Подъем» удалось связаться

с Ахеджаковой. Ее ответ был достаточно неожиданным.

«Нигде я не в больнице, ничего у меня нет».

Как ранее писал «Рамблер», народная артистка Лия Ахеджакова попала в больницу. У нее пока нет никаких серьезных симптомов, но она нездорова, и анализы подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.