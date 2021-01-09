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Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации 

Ирина Лебедева 1 час назад
Лия Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации
Фото: ТАСС
Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в связи с ухудшением самочувствия. У 82-летней звезды «Служебного романа» якобы был диагностирован коронавирус.
Журналистам издания «Подъем» удалось связаться
с Ахеджаковой. Ее ответ был достаточно неожиданным.

«Нигде я не в больнице, ничего у меня нет».

Народная артистка Лия Ахеджакова госпитализирована
Как ранее писал «Рамблер», народная артистка Лия Ахеджакова попала в больницу. У нее пока нет никаких серьезных симптомов, но она нездорова, и анализы подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.
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Общество , Лия Ахеджакова
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