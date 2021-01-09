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Умер художник Валентин Сидоров 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Умер художник Валентин Сидоров
Фото: ТАСС
Народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров умер на 93-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в образовательном учреждении в субботу.

"Случилось непоправимое горе, сегодня утром, после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров. Царствие небесное и вечная память!" — говорится на странице МГАХИ им. Сурикова в социальной сети Facebook.

Сидоров родился 5 мая 1928 года в деревне Сорокопенино (Тверская губерния, сейчас — Конаковский район Тверской области). В 1948 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Академии художеств СССР. Через четыре года перевелся в МГАХИ им. Сурикова Академии художеств СССР. В 1987-2009 годах возглавлял Союз художников России. С 2009 года был почетным председателем данной организации.
Основное место в творчестве художника занимают пейзажные и жанровые произведения. Среди его работ — "Плывут над землей облака", "Потянулись птицы к югу", "Святая гора", "Ненастный день. Коровино", "Утро в избе", "Березовый ветер" и др. Произведения художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Тверской областной картинной галерее и частных коллекциях.
С 1994 года преподавал в МГАХИ им. Сурикова. Среди наград — ордена Почета, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Франциска Скорины. Был отмечен благодарностью президента РФ. Лауреат Государственной премии РСФСР им. Репина, Государственной премии СССР и Государственной премии РФ.
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Общество , Валентин Сидоров , Тверская Область
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