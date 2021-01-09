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В России изменились правила приема детей в первый класс 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
В России изменились правила приема детей в первый класс
Фото: РИА Новости
В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам.
Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля, то теперь прием заявлений будет стартовать только 1 апреля. Для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс — дата старта будет одна — 1 апреля. Завершаться прием заявлений от родителей из этих категорий будет 30 июня.
Если ребенок живет не на закрепленном за школой «участке», то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались — то в школу ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
Ранее сообщалось, что в Адыгее ученикам 5-8 и 10 классов продлили дистанционное обучение.
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