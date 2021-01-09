Ещё
Далее:
Читайте также:
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko Подробнее ⟶
Выберите регион
Москва

В России запретили закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеанса 

News.ru 37 минут назад
В России запретили закрывать на ключ двери в кинотеатрах
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 января на всей российской территории введён запрет на запирание дверей во всех кинотеатрах во время сеанса. Об этом сообщается в правилах противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением правительства.

В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ, — сказано в документе.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно действует до 31 декабря 2026 года включительно.
С 1 января в России также запретили размещение более 10 детей на одном этаже в оздоровительных учреждениях или объектах отдыха, если в них есть лишь один эвакуационный выход.
Кроме того, МЧС России с 1 января получило право требовать сноса шлагбаумов на въезде в жилые дворы, если они мешают проезду пожарных машин.
Это коснётся тех дворов, у которых нет управляющих компаний и специальных дежурных, которые могут впустить в закрытый двор подъехавшую пожарную машину. Автоматизированные системы, блокирующие проезд во дворы для посторонних, могут быть снесены по требованию представителей МЧС, сообщал NEWS.ru.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
News.ru: последние новости
В Сети раскритиковали странный памятник Терешковой в Челябинске В Сети раскритиковали странный памятник Терешковой в Челябинске Мясников рассказал, кому вакцинация от коронавируса необязательна Мясников рассказал, кому вакцинация от коронавируса необязательна Умер бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий Умер бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий
Комментарии
Общество , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
00:13
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение