Россияне смогут лечиться без направления врача

Как рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), возможности российских граждан по получению медпомощи в этом году значительно расширятся, передает ИА DEITA.RU.

Федеральные клиники с 2021 года больше не зависят от страховых компаний и регионального бюджета, их единственным заказчиком стал ФОМС. Структура оказания помощи ввиду этого изменится. Так, в наступившем году будет достаточно только полиса ОМС, чтобы получить бесплатную специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках.

Направление врача для этого будет не нужно. Вместе с тем расширятся объемы предоставляемых медицинских услуг, в том числе в плане паллиативной помощи. С 2021 года также россияне смогут выбрать самостоятельно поликлинику или федеральный медицинский центр для самостоятельного обращения.

В диспансеризацию в текущем году включили дополнительные параметры, в том числе раннюю диагностику сахарного диабета и, что особенно важно, тестирование на выявление COVID-19. Пропорционально выросли с 12700 до 13520 рублей нормативы на помощь по полису ОМС. Ранее благодаря СМИ стала известна депутатская инициатива о том, чтобы включить в полис ОМС лечение от табакокурения, в том числе психологическую помощь, пока впрочем, эту идею не реализовали. Тем не менее, тема государственной помощи курильщикам в том, чтобы бросить вредную привычку, время от времени продолжает обсуждаться на высшем уровне.