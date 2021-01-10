Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Россияне в 2021 году смогут лечиться без направления 

Deita.ru и ещё 2 50 минут назад
Россияне смогут лечиться без направления врача
Фото: ТАСС
Как рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), возможности российских граждан по получению медпомощи в этом году значительно расширятся, передает ИА DEITA.RU.
Федеральные клиники с 2021 года больше не зависят от страховых компаний и регионального бюджета, их единственным заказчиком стал ФОМС. Структура оказания помощи ввиду этого изменится. Так, в наступившем году будет достаточно только полиса ОМС, чтобы получить бесплатную специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках.
Направление врача для этого будет не нужно. Вместе с тем расширятся объемы предоставляемых медицинских услуг, в том числе в плане паллиативной помощи. С 2021 года также россияне смогут выбрать самостоятельно поликлинику или федеральный медицинский центр для самостоятельного обращения.
В диспансеризацию в текущем году включили дополнительные параметры, в том числе раннюю диагностику сахарного диабета и, что особенно важно, тестирование на выявление COVID-19. Пропорционально выросли с 12700 до 13520 рублей нормативы на помощь по полису ОМС. Ранее благодаря СМИ стала известна депутатская инициатива о том, чтобы включить в полис ОМС лечение от табакокурения, в том числе психологическую помощь, пока впрочем, эту идею не реализовали. Тем не менее, тема государственной помощи курильщикам в том, чтобы бросить вредную привычку, время от времени продолжает обсуждаться на высшем уровне.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
Deita.ru: последние новости
В Госдуме объяснили запрет на шашлыки на даче В Госдуме объяснили запрет на шашлыки на даче Самая богатая жена подчиненного Путина мыла туалеты Самая богатая жена подчиненного Путина мыла туалеты Буряты ополчились на москвичей и хабаровчан Буряты ополчились на москвичей и хабаровчан
Комментарии
Общество , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение