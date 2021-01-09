Умерла первая жена писателя Василия Шукшина Мария Шумская

«Какая утрата, светлая память Марии Ивановне, столько было у моих бабушек рассказов как они жили и дружили все вместе»,

«Ольга Игоревна, проститесь за меня, пожалуйста, я на работе. Очень хотела бы лично выразить уважение и проводить в последний путь добрую, светлую, скромную любимую мою учительницу».