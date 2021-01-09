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Умерла первая жена Василия Шукшина 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Умерла первая жена писателя Василия Шукшина Мария Шумская
Фото: Новости Горного Алтая
Первая супруга знаменитого писателя, актера, кинорежиссера Василия Шукшина скончалась на 91-м году жизни. Она жила на Алтае, в селе Рыбалка Майминского района. Мария Ивановна до выхода на заслуженный отдых работала учителем немецкого языка.

«Не стало доброй, интеллигентной, красивой, обаятельной, любимой многими учениками Марии Ивановны Шумской. В июле 2020 года она отметила 90-летний юбилей и не планировала умирать. Не выдержало сердце», — написала в соцсети депутат Республики Алтай Ольга Волосовцева.

Марию Ивановну любили односельчане. В микроблоге множество грустных комментариев. Люди скорбят о светлом, добром человеке, о замечательном педагоге, которая учила их и еще их родителей.

«Какая утрата, светлая память Марии Ивановне, столько было у моих бабушек рассказов как они жили и дружили все вместе»,


«Ольга Игоревна, проститесь за меня, пожалуйста, я на работе. Очень хотела бы лично выразить уважение и проводить в последний путь добрую, светлую, скромную любимую мою учительницу».

Как ранее писал «Рамблер», в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова опубликовали традиционный ежегодный рейтинг самых читаемых у барнаульцев книг в 2019 году. В Топ-20 попали как популярные авторы, так и новые имена. В списке любимых писателей — Василий Шукшин.
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Общество , Василий Шукшин
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