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Москва

Расследовавший убийство Листьева следователь скончался 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Скончался расследовавший убийство Листьева следователь
Фото: globallookpress.com
Бывший глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой, расследовавший убийство журналиста Владислава Листьева, умер. Об этом в своем Twitter cообщил депутат Александр Хинштейн.

"Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева", — написал Хинштейн в соцсети.

По словам парламентария, этот покойный был человеком "удивительной чистоты". Трибой вел расследование убийства журналиста в 1996-2000 годах. Листьев был застрелен в подъезде собственного дома в 1995 году. Ему было 38 лет. Найти виновных в его смерти до сих не удалось.
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Общество , Убийство , Убийство Листьева , Владислав Листьев , Генпрокуратура РФ , Москва
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