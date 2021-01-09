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Москва

Карту «Тройка» внедрят по всей России 

Российская Газета и ещё 8 58 минут назад
Московскую транспортную карту «Тройка» внедрят по всей России
Фото: РИА Новости
Московская транспортная карта "Тройка" может быть внедрена в ряде регионов России уже в этом году. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Сейчас карта полноценно работает в Туле. Мы также тестируем ее на 2 маршрутах в Московской области и ведем переговоры с более чем 25 регионами РФ", — подчеркнул глава транспортного комплекса Москвы.

Регионы сами примут необходимые решения по итогам тестирования московской билетной системы.
Главная мотивация — удобство пересадок. Пассажирам не придется переплачивать, если они добираются на работу не на одном виде транспорта. К тому же, власти городов смогут четко отслеживать, насколько востребованы те или иные маршруты в разное время.
Тестирование виртуальной карты «Тройка» началось в метро
На сегодняшний день по "Тройке" за пределами Москвы совершено более 170 тысяч поездок.
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Общество , Максим Ликсутов , Москва , Московская область , Тула , Тульская Область
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