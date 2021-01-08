Врач заявил об эффективности российских вакцин при любых штаммах коронавируса

Заслуженный врач России , сенатор Владимир Круглый рассказал об эффективности вакцинации российскими препаратами для защиты организма от любых штаммов коронавируса, в том числе выявленного ранее в Великобритании

Ссылаясь на мнения экспертов, ученых и вирусологов, Круглый заявил, что российские вакцины, разработанные для борьбы с коронавирусной инфекцией, способны противостоять заболеванию и обеспечить защиту от всех штаммов вируса, включая обнаруженный ранее на территории Великобритании.

Парламентарий отметил, что это связанно с тем, что при всех мутациях антигенная структура коронавируса, в ответ на которую организм вырабатывает антитела, остается неизменной. Поэтому при всем разнообразии штаммов, российские вакцины способны обеспечить пациентов надежной защитой, заключил Круглый. Об этом он рассказал РИА "Новости".