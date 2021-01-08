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Москва

Врач заявил о пользе применения российских вакцин при любых штаммах коронавируса 

Vse42.ru 2 часа назад
Врач заявил об эффективности российских вакцин при любых штаммах коронавируса
Фото: РИА Новости
Заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый рассказал об эффективности вакцинации российскими препаратами для защиты организма от любых штаммов коронавируса, в том числе выявленного ранее в Великобритании.
Ссылаясь на мнения экспертов, ученых и вирусологов, Круглый заявил, что российские вакцины, разработанные для борьбы с коронавирусной инфекцией, способны противостоять заболеванию и обеспечить защиту от всех штаммов вируса, включая обнаруженный ранее на территории Великобритании.
Парламентарий отметил, что это связанно с тем, что при всех мутациях антигенная структура коронавируса, в ответ на которую организм вырабатывает антитела, остается неизменной. Поэтому при всем разнообразии штаммов, российские вакцины способны обеспечить пациентов надежной защитой, заключил Круглый. Об этом он рассказал РИА "Новости".
Напомним, ранее стало известно о гибели врача, испытавшего на себе действие вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer.
Больше новостей о пандемии коронавируса и вакцине можно найти на нашем сайте в специальной теме.
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Общество , Pfizer , РИА Новости
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