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В Госдуме объяснили запрет на шашлыки на даче 

Deita.ru 1 час назад
Россиянам объяснили запрет на шашлыки на даче
Фото: deita.ru
По словам народных избранников, это мера вынужденная, так как россияне пренебрегают требованиями безопасности и пользуются некачественной продукцией, сообщает DEITA.RU.
Если у вас на даче нет пяти метров от ближайшей постройки, то прощай, шашлыки и костер. Согласно новым правилам, именно столько должно составлять расстояние до мангала, кроме того, саму площадку, где планируется жарить шашлык, необходимо очистить от горючих материалов в радиусе двух метров.
Если нет мангала, придется вырыть яму диаметром в один метр и глубиной не менее 30 см. Однако тогда расстояние до ближайшей постройки увеличивается до 50 метров, до ближайшего дерева — до 30 метров, а если оно, не дай бог, хвойное, то и вовсе 100 метров.
Сжигать мусор на своем участке теперь вообще непозволительная роскошь, если у вас нет специальной бочки с крышкой объемом до кубического метра. Штрафы для нарушителей составят от 2 до 5 тысяч рублей.
Но это еще не все. По новым правилам противопожарной безопасности нельзя складировать вещи на чердаках и в подвалах, а также технических и цокольных этажах. Так что даже коляски под лестницей теперь вне закона.
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Общество , Политика , Госдума , РИА "Дейта" , Оренбургская Область
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