Россиянам объяснили запрет на шашлыки на даче

По словам народных избранников, это мера вынужденная, так как россияне пренебрегают требованиями безопасности и пользуются некачественной продукцией, сообщает DEITA.RU.

Если у вас на даче нет пяти метров от ближайшей постройки, то прощай, шашлыки и костер. Согласно новым правилам, именно столько должно составлять расстояние до мангала, кроме того, саму площадку, где планируется жарить шашлык, необходимо очистить от горючих материалов в радиусе двух метров.

Если нет мангала, придется вырыть яму диаметром в один метр и глубиной не менее 30 см. Однако тогда расстояние до ближайшей постройки увеличивается до 50 метров, до ближайшего дерева — до 30 метров, а если оно, не дай бог, хвойное, то и вовсе 100 метров.

Сжигать мусор на своем участке теперь вообще непозволительная роскошь, если у вас нет специальной бочки с крышкой объемом до кубического метра. Штрафы для нарушителей составят от 2 до 5 тысяч рублей.

Но это еще не все. По новым правилам противопожарной безопасности нельзя складировать вещи на чердаках и в подвалах, а также технических и цокольных этажах. Так что даже коляски под лестницей теперь вне закона.